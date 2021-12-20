أخبار البنوك اليوم.. عروض «الكريسماس» والتحذير من «الاحتيال»

تهتم البنوك المحلية خلال تلك الفترة من كل عام؛ والتي تعد نهاية عام واستقبال عام جديد، بتقديم العديد من العروض لعملائها وتتنافس في ذلك، وتستعرض «الوطن»، أبرز تلك العروض المقدمة من البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

بـ «فيزا» البنك الأهلي.. تقدر تشتري كل ده!

يتيح البنك الأهلي لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية، التمتع بخصومات على منتجات أكثر من 36 علامة تجارية، تبدأ من 10% وتصل إلى 60%، وكذلك أنظمة سداد بالتقسيط بدون فوائد بداية من 6 أشهر وحتى 24 شهرا، و36 شهرا أيضاً لكن بعوائد تفضيلية.

وجاءت أبرز تلك العروض، وفقاً للموقع الرسمي للبنك، على العلامات التجارية التالية، والتي أتاحت التقسيط والخصم معاً، بمناسبة احتفالات رأس السنة:

-خصم يصل إلى 60% على «سيراميك محجوب» وكذلك تقسيط يصل إلى 12 شهرا.

-نفس عرض التقسيط متاح لدى «النساجون الشرقيون» و«سيراميكا كليوباترا» و«هوم سنتر» و«شاومي» و«إلكتروستار».

-فيما يتيح البنك الأهلي شراء منتجات «إل جي» بالتقسيط على 10 أشهر بدون فوائد، بمناسبة «الكريسماس».

احصل على «Iphone 13» من البنك الأهلي.. بقسط 18 شهر «بدون فوائد»

فيما إذا كنت أحد عملاء البنك الأهلي يمكنك اقتناء «Iphone 13»، من فروع متجر «لينك ام ستورز- Link'em Stores»، بتقسيط حتى 18 شهرا، وبدون فوائد خلال الفترة من 15 إلى 30 ديسمبر الحالي.

البنك التجاري الدولي يواجه محاولات «الاحتيال» برسائل SMS

واصل البنك التجاري الدولي مصر؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول في السوق المحلي، توعية عملائه وتحذيرهم من محاولات الاحتيال والتحوط منها وذلك بعدم مشاركتهم أية بيانات سرية لحساباتهم أو بطاقاتهم الائتمانية مع أي شخص آخر.

وذكرت الرسائل النصية للبنك، المرسلة إلى عملاءه الآتي: «عميلنا العزيز، حرصًا منا على سرية بياناتك، نود أن نذكركم بأهمية عدم مشاركة الثلاث أرقام الموجودين على ظهر البطاقة الائتمانية والخصم المباشر، أو الرقم السري المتغير(OTP)، أو كلمة المرور الخاصة بالخدمة البنكية عبر الإنترنت، أو الخاصة بالمحفظة الذكية مع أي شخص أو جهة، سواء عبر مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني».

كما شدد البنك على ضرورة الإبلاغ عن تلك المحاولات، عند تعرض العميل لأحدها، لاتخاذ اللازم، «إذا طُلب منك أي من تلك المعلومات، برجاء الاتصال بـ 19666 للإبلاغ في أسرع وقت».

الجمعية العمومية لـ «الكويت الوطني» تقر شطبه من البورصة المصرية

أقرت الجمعية العمومية غير العادية، لبنك الكويت الوطني مصر، الأحد، الشطب الاختياري من قائمة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

ويعتزم البنك استكمال إجراءات شطب أسهمه من البورصة المصرية، وفقاً لإفصاح مرسل إلى إدارة الأخيرة، لتحدد «برايم كابيتال»، المستشار المالي المستقل، القيمة العادلة للسهم الواحد عند 20.03 جنيه.

وأوضح «الكويت الوطني- مصر»، في إفصاحه للبورصة، أنَّه سيقوم بإعادة شراء الأسهم من المساهمين المتضررين أو الرافضين لقرار الشطب.