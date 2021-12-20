نيكول سابا تتألق بإطلالة «ملكية» في حفل «كامل العدد» بالتجمع الخامس

تواصل النجمة اللبنانية نيكول سابا تألقها في إحياء سهرات القاهرة، حيث خطفت الأنظار بإطلالة ملكية خلال إحياء إحدى حفلات التجمع الخامس بحضور «كامل العدد».

وظهرت نيكول مرتدية فستانا رائعا من تصميم اللبناني كميل شمعون، لتصعد على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بإطلالة على غرار الملكات والأميرات، وسط صيحات وهتافات الإعجاب التي انطلقت بمجرد سماع مقدمة أغنية «حفضل احلم» التي افتتحت بها المطربة سهرتها.

المطربة اللبنانية تتواصل بمكالمة «فيديو» مع أحد معجبيها

وقدمت نيكول سابا عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها «براحتي، التوتو ني، قررت»، بالإضافة إلى أغاني «ياواد يا تقيل، سهر الليالي»، و«صورة سيلفي، والجو حلو» التي تفاعل معها الجمهور، كما تخلل الحفل قيام نيكول سابا بالتواصل مع أحد معجبيها عن طريقة مكالمة فيديو على موبايل صديق له كان ضمن الحضور.

نيكول سابا تطلق أحدث أغانيها مع بداية عام 2022

على جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري، تطلقها مع بداية العام الجديد 2022.

وتعد نيكول سابا واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات قربا لقلوب الشعب المصري، وأكثرهن تواجدا في مختلف المناسبات والأعمال الفنية المصرية، ومن المقرر أن تتواجد خلال رأس السنة 2022، بأكثر من حفل في القاهرة.

كما انتهت نيكول سابا، من تصوير فيلمها السينمائى الجديد «مفتاح الحب»، الذي تجسد بطولته، وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمامها، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين، والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي، وتم تصويره بالكامل في أبو ظبي، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022.