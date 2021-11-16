نيكول سابا تكشف لـ «الوطن» كواليس سقوطها داخل «بركة مياه»: كنت هموت

كشفت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن تعرضها لإصابة في قدمها ويديها إثر سقوطها داخل ما يشبه «البركة» في أحد الفنادق الكبري أثناء تصوير فيلمها الجديد «مفتاح الحب».

وروت نيكول لـ «الوطن» تفاصيل الواقعة قائلة: «كنت أصور عددا من مشاهدي داخل أحد الفنادق، وهناك توجد ما يشبه (البركة) المخصصة كديكور ليس أكثر، وأرضيتها سوداء اللون وليست زرقاء كحمامات السباحة، فضلاً عن أن الإضاءة كانت منعدمة لطبيعة المشاهد التي نصورها، وفجأة وجدت نفسي أسقط بكامل هيئتي، حيث حاولت التشبث بحافة الأرض، ليزداد الطين بلة بسقوط أحد الكراسي عليّ في المياه».

تفاصيل حالة نيكول سابا بعد سقوطها في بركة مياه

وتابعت: أصبت بتورمات في قدمي ويدي، وأحتاج لأدوية لمداواة هذه التورمات، علماً بأنني لم أتعرض لموقف كهذا في حياتي قط، وذلك رغم تصويري للعديد من أعمالي الفنية في أماكن غريبة، ولكني أحمد الله علي عدم وجود نافورة أو ما شابه ذلك، لأن رأسي لو كانت ارتطمت بها لحدث ما لا تُحمد عقباه».

ويُعد فيلم «مفتاح الحب» عودة لنيكول سابا إلي السينما بعد غياب دام 6 سنوات، وتحديداً منذ مشاركتها في بطولة فيلم «حياتي مبهدلة» أمام النجم محمد سعد عام 2015، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي وجار تصويره في الإمارات، ويشاركها بطولة فيلمها الجديد ميلاد يوسف، روعة ياسين، مها المصري، بسام علي وكوكبة من النجوم، من تأليف بسام علي وإخراج جمال السروري.

«الجو حلو» آخر كليبات نيكول سابا

وكانت نيكول سابا قد طرحت أخيراً كليب بعنوان «الجو حلو» عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، وقد صورتها في لبنان بعدد من الأماكن الطبيعية هناك، والأغنية من كلمات شريف عباد، ألحان محمد يحيي، وقد تجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة منذ انطلاق عرضها إلي الآن.