مصطفى درويش: أرفض وجود «بوي فريند» لبنتي.. لكن ابني لأ.. ده «برنس»

علق الفنان مصطفى درويش، على فكرة وجود صاحب أو حبيب «بوي فريند»، قائلا: «فكرة الحبيب والبوي فريند دي مشوفنهاش في حياتنا وفي جيلنا».

الدنيا بتتغير بس لازم نحافظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا

وأضاف مصطفى درويش، خلال تصريحات تلفزيونية، «كان آخرنا التليفون الأرضي والجواب والموضوع كان صعب»، متابعا: «الدنيا بتتغير بس لازم نحافظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، أنا بغير على بنتي ومراتي وأختي»، وواصل مازحا: «لكن ابني لأ.. ده برنس».

لازم أفهم بنتي إيه الغلط والصح

وتابع: «لو بنتي بتكلم صاحبها في التليفون مش هقدر أمنعها بس لازم أفهمها إيه الغلط والصح»، متابعا: «أن بنتي يكون عندها حبيب أمر مش مقبول».

من جانبها قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، خلال تصريحات تلفزيونية أنها توافق بأن يكون للبنات «بوي فريند» ولكن بشرط أن يكون الهدف من ذلك في النهاية هو الارتباط: «أنا موافقة بس بشرط يكون فيه ارتباط أو زواج، لكن حكاية إن يبقى فيه بوي فريند لغير كده أنا مش موافقة، بنتي كانت بتقولي وهي صغيرة فيه حد معايا في الفصل بتحبه، فكنت أقولها طب ليه تحبي واحد ما تحبي كلهم، أنتو كلكم مع بعض في المدرسة».

يذكر أن الفنان مصطفى درويش أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «حرب نفسية»، ونشر صورة له برفقة سيناريو المسلسل عبر حسابه على إنستجرام.

وقال مصطفى درويش: «بسم الله، مسلسل حرب نفسية قريبا.. بطولة أروى جودة ومصطفى درويش، قصة وسيناريو وحوار أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج ممدوح شاهين، بإذن الله عمل يليق بيكم، نجاح جديد وكبير بإذن الله».

يذكر أن الفنان مصطفى درويش شارك مؤخرًا في بطولة حكاية «ويبقى الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، مع الفنانين بطولة نجلاء بدر، لطفي لبيب، إلهام عبد البديع، رانيا منصور، كريم محجوب.