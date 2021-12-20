ميدو: اللاعبون يعانون من عدم ثقة كيروش وغياب طارق حامد «غريب»

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، خيارات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، بسبب القائمة المبدئية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأكد «ميدو» في تصريحات عبر برنامجه «الريمونتادا»، المذاع على قناة المحور، إن هناك من تحدث عن طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مع كيروش، مما تسبب في استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب والقائمة المبدئية التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.المقبلة، والتي ستقام في الكاميرون خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

حيث انتقد غياب طارق حامد عن القائمة مؤكدًا إننا لسنا في «جمهورية الموز» حتى يعتقد إننا لن ننتقد خياراته، هذا بالإضافة لأن بعض اللاعبين يشعرون بالخوف من عدم ثقة المدرب البرتغالي بهم

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