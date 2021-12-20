تراجع سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية اليوم الاثنين

سجّلت الليرة التركية تراجعًا جديدًا وصف بـ«الجماعي» أمام عدد كبير من العملات اليوم الإثنين 20 ديسمبر، وقبيل أيام من احتفالات أعياد الميلاد سيطر التشاؤم على المواطنين الأتراك من انهيار العملة وزيادة حدة التضخم والذي بلغ 21% بسبب تبني الرئيس أردوغان لسياسة خفض سعر الفائدة.

الليرة التركية تفقد 55% من قيمتها

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها تجاوز17.19 مقابل الدولار الأمريكي بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم، وفقد الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام.

وبالرغم من رفع الحد الأدنى للأجور 50% والتي أعلنها أردوغان يوم الخميس الماضي، لن تكون كافية، وهو الأمر الذي أدى إلى تظاهر الآلاف في إسطنبول ومدينة ديار بكر في جنوب شرق البلاد في مطلع هذا الأسبوع احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

سعر الليرة التركية أمام العملات الأخرى

وتنشر «الوطن»، التعاملات اليومية على الليرة التركية أمام العملات الأخرى: «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني»، حيث تراجع سعر الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية، تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

وسجل سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي تراجعا قياسيا بنسبة 4.78% سعر الليرة التركية، ليباع الدولار بسعر 17.19 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، ارتفاعًا ليباع بـ 19.19 ليرة تركية بنسبة 4.74%.

سعر الليرة أمام الجنيه الإسترليني

بيع الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية بسعر 22.74 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 4.63%.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، سعر 15.16 ليرة تركية بارتفاع 4.98%.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وسجل الفرنك السويسري، نحو 18.61 ليرة تركية بارتفاع بنسبة 4.79%.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

ارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 269 ليرة بارتفاع 4.57%.