سعر الليرة التركية أمام العملات اليوم الأحد.. تراجعت بنسبة 4.76%

هوت عملة الليرة التركية إلى مستويات قياسية اليوم الأحد 19 ديسمبر، إمام عدد من العملات الأجنبية، وصلت الليرة إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 16.41 مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4.71% بعد تصاعد المخاوف من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأدى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، بما في ذلك خفض كبير آخر يوم الخميس الماضي، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21 %.

ويقول خبراء اقتصاديون، إنه من المرجح أن يتجاوز التضخم 30 % العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وتنشر «الوطن»، التعاملات اليومية على الليرة التركية أمام العملات الأخرى: «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني»، حيث تراجع سعر الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية، تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

وشهد سعر الليرة التركية، تراجعًا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، ليباع الدولار بسعر 16.41 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 4.76%.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، ارتفاعًا ليباع بـ17.48 ليرة تركية بنسبة 4.03%.

سعر الليرة أمام الجنيه الإسترليني

بيع الجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية بسعر 21.7 ليرة تركية بنسبة 4.04%.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

كما سجّل اليّن الياباني، سعر 14.44 ليرة تركية بارتفاع 4.7%.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

وسجل الفرنك السويسري، نحو 17.76 ليرة تركية بارتفاع بنسبة 4.09%.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

ارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 257 ليرة بارتفاع 4.60%.