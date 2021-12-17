سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري.. اليوم الجمعة

سجل الجنيه المصري ارتفاعا أمام الليرة التركية، اليوم الجمعة، 17 ديسمبر، بنسبة 3.53% خلال اليوم ليباع الجنيه المصري بسعر 1.031 ليرة تركية .

سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا لعدد من العملات مقابل صمود كبير للجنيه المصرى أمام عدد كبير من العملات، اليوم الجمعة.

وياتى ذلك عقب إعلان البنك المركزي التركي، خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان، وتراجعت الليرة اليوم بنسبة 4% مقابل الدولار مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس،.

ويشار إلى أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر إلى 500 نقطة، ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة التركية

وسجل الجنيه المصري ارتفاعا أمام الليرة التركية اليوم الجمعة، 17 ديسمبر، ليباع بسعر 1.031ليرة تركية أي بنسبة 3.53%.

سعر الجنيه المصري أمام الدولار

وسجل سعر الجنيه المصري استقرارا أمام الدولار اليوم الجمعة 17 ديسمبر

سعر الجنيه المصري أمام اليورو

وسجل الجنيه المصري أمام اليورو اليوم الجمعة، ارتفاعا بنسبة 0.077%ليباع 17.84جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الجنيه الإستراليني

كما سجل سعر الجنيه المصري ارتفاعا أمام الجنيه الإسترليني ليباع بسعر 20.98 جنيه بزيادة 0.105%

سعر الجنيه المصري أمام الين الياباني

وسجل الجنيه المصري ارتفاعا أمام الين الياباني ليباع بسعر 13.86جنيه أي بنسبة ارتفاع 0.36%

سعر الجنيه المصري أمام الفرنك السويسري

وسجل الجنيه المصري ارتفاعا أمام الفرنك السويسري اليوم الجمعة، ليباع بـ 17.15جنيه بنسبة ارتفاع 0.63%.

سعر الجنيه المصري أمام الدولار الكندي

وسجل سعر الجنيه المصري ارتفاعا بنسبة 0.75% ليباع بسعر 0.99 جنيه اليوم الجمعة.