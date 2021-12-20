وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في دبي الخميس

يستعد الفنان اللبناني وائل جسار، لإحياء حفل غنائي في إمارة دبي، الخميس المقبل، إذ يقدّم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور.

وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا

وكان الفنان وائل جسار أحيا مؤخرا حفل غنائي ضخم في دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ورفع شعار كامل العدد، وقدّم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، أبرزها: «خلينا بعيد، نخبي ليه، خليني ذكرى، وغريبة الناس»، كما قدم أغنية «أسمر يا أسمراني» للفنان عبدالحليم حافظ، وأغنية «متفوتنيش أنا وحدي» للراحل سيد مكاوي.

وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في قطر

وأحيا حسار حفل غنائي ضخم في قطر الأسبوع الماضي، وتألق خلاله بغناء بعض أغنياته الرومانسية، إضافة إلى غناء بعض الأغاني المصرية للعندليب وكوكب الشرق وسيد مكاوي.

وائل جسار يطرح أغنية «ولا في الأحلام» عبر يوتيوب

وطرح الفنان اللبناني في بداية 2021، أغنية «ولا في الأحلام» على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وحصدت 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة، وأخرج الكليب فادي حداد.

يذكر أنّ «جسار» احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورة له، معلقا عليها: «صادف نهار عيد ميلادي مع عيد الاستقلال، اسمحولي أتمنى لنفسي ولعيلتي الصحة، التوفيق والنجاح ولوطني لبنان السلام الأمن والأمان».