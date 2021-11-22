تزوج من معجبة واعتزل الغناء مرتين.. ما لا تعرفه عن وائل جسار

يحتفل اليوم الاثنين، المطرب اللبناني وائل جسار، بعيد ميلاده الخامس والأربعين، والذي يُعد من أهم مطربي الجيل الحالي في الوطن العربي، خاصةً لأنه يتميز بصوته الشرقي الذي يمزجه بالألحان والموسيقى الحديثة، واستطاع خلال مشواره الفني أن يقدم مجموعة من الأغاني المتميزة حققت نجاحاً كبيراً، ومنها من ظل يردده الجمهور حتى الآن.

وائل جسار يذيع صيته في مصر والسبب «مشيت خلاص»

اشتهر الفنان وائل جسار، في مصر، عن طريق أغنية «مشيت خلاص»، ليبدأ بعدها في غناء العديد من تترات الأعمال الدرامية، بداية من مسلسل «الدالي»، للنجم الراحل نور الشريف، لـ «ختم النمر»، للفنان أحمد صلاح حسني، حيث قدم جسار، باقة متميزة من الأغاني، التي استطاع بها أن يحفر اسمه في قلوب الملايين من الجماهير في مصر، والوطن العربي.

جسار يقدم العديد من الأغنيات في الأفلام المصرية

واستطاع الفنان وائل جسار، أن يقدم أيضاً العديد من الأغنيات من خلال الأعمال السينمائية، مثل أغنية «نخبي ليه»، التي قدمها من خلال فيلم «365 يوم سعادة»، لـ أحمد عز، والتي حققت نجاحاً كبيراً عندما تم عرض هذا الفيلم في عام 2011، وغيرها من الأغنيات الأخرى.

زواج وائل جسار من معجبة

تزوج وائل جسار، من ميري مقداسي، وأنجب منها طفلين، وسرد الفنان قصة تعارفهما من خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، قائلاً: «لقيت الناس كلها بترقص وهي قاعدة بتتفرج عليا»، مشيراً إلى أنها تمكنت من لفت انتباهه بانظارها، ليتعرف عليها بعد ذلك، وتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، والتي تطورت إلى قصة حب كبيرة.

قصة اعتزال وائل جسار

وعن قصة اعتزاله للغناء، فقد اعتزل الفنان وائل جسار الفن مرتين، الأولى حينما كان في فترة المراهقة، حيث كان يشارك في احياء الحفلات الغنائية، ولكن قرر في مرحلة المراهقة الابتعاد عن الغناء، لوجود بعض التغيرات بصوته.

واتخذ الفنان وائل جسار، قرار الاعتزال للمرة الثانية، بسبب انشغاله لتأدية الخدمة العسكرية، وعندما انتهى منها عاد سريعاً للغناء مرة أخرى، ليطرح بعدها العديد من ألبوماته الغنائية الناجحة.