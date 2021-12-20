أمطار متقطعة وتوقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، طقس بارد، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية، وتساقطت أمطار على فترات متقطعة، مع هبوب رياح نشطة في الصباح الباكر، ما أثر على حركة المارة والدراسة والصيد في المحافظة.

مصدر يكشف سبب عدم تعطيل الدراسة

وشهدت مدارس بورسعيد توافدا ضعيفا من الطلاب على المدارس بسبب انخفاض درجات الحرارة، وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، إنه لم يتم تعطيل الدراسة فى بورسعيد بسبب الطقس المتقلب، مرجعا ذلك إلى أن توقعات الأرصاد الجوية لم تشر إلى وجود أمطار رعدية أو رياح عالية تشكل خطورة على الطلاب.

وأوضح المصدر أنه سيتم متابعة الطقس من خلال غرفة العمليات المركزية التي تشكلها المديرية، وفى حالة سوء الأحوال الجوية سيتم تعطيل الدراسة.

وأشار المصدر إلى انتظام الدراسة في مدارس المحافظة في مختلف المراحل التعليمية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تداول 22 سفينة

من جانب آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، انتظام حركة الملاحة اليوم، وعدم تأثرها بتقلبات الطقس، وأوضحت أن موانىء بورسعيد شهدت حركة تداول لـ22 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفتها، وسط تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانىء.

توقف حركة الصيد بسبب الطقس السيئ

وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، توقف حركة الصيد وعودة مراكب الصيد عصر أمس، وأكد عدم ممارسة النشاط إلا بعد انتهاء النوة التي تمر بالبلاد، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وحذر المصدر الصيادين على شاطىء بورسعيد من الصيد في مثل هذه الأجواء، وأوضح أن ارتفاع الموج بلغ من 5 إلى 7 أمتار وهو ما لا يسمح بالصيد.