محافظ بورسعيد يفتتح أعمال حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في «العرب»

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمركز طب أسرة العرب، ومركز طب أسرة المناخ، بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور مصطفي شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية.

وأعلن الغضبان في بيان صحفي اليوم، أنّه تابع الإجراءات المتبعة للتطعيم ضد شلل الأطفال، ووجّه بالتيسير على المواطنين خلال تطعيم الأطفال، واتخاذ التدابير الاحترازية حرصا على السلامة العامة.

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في بورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد أنّ الحملة تنطلق بجميع أحياء المحافظة في الفترة من اليوم وحتى 22 ديسمبر الحالي، للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من الفئة العمرية المذكورة، من خلال الفرق المتحركة المدربة والفرق الثابتة بالمراكز والوحدات الصحية.

استهداف 109,740 طفل للتطعيم ضد شلل الأطفال ببورسعيد

وأكد المحافظ، أنّ بورسعيد تستهدف تطعيم 109,740 طفل ضد شلل الأطفال، بواسطة 350 فرقة متحركة وثابتة بالمدينة والقرى المحيطة بها، حيث تستمر الحملة 4 أيام بمحافظة بورسعيد، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وتستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، إضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات في الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية، كما أنّ الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

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