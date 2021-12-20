أمطار غزيرة وسحب رعدية في الإسكندرية.. و5 نصائح للتعامل في الطقس السيئ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ظهور السحب الرعدية على الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا، ومن المتوقع أن تؤثر على مناطق من شمال الدلتا «البحيرة».

ومن المتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد أن يسود اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مع تكوّن الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

نصائح الأرصاد في العواصف الرعدية

وقدّمت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في أثناء العواصف الرعدية والمتمثلة في الآتي:

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

- يفضّل الوجود داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار، يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة: 15 07

الإسكندرية: 15 11

وادي النطرون: 15 11

طنطا: 15 07

شبين الكوم: 15 07

دمنهور: 16 09

بلطيم: 16 10

مطروح: 15 10

السلوم: 14 08

سيوة: 16 07

بورسعيد: 16 11

دمياط: 16 11

الزقازيق: 15 07

المنصورة: 15 10

الإسماعيلية: 15 10

السويس: 16 10

العريش: 16 10

رفح: 15 09

رأس سدر: 17 10

نخل: 16 01

نويبع: 18 15

طابا: 17 11

كاترين: 10 -01

الطور: 19 12

شرم الشيخ: 19 13

الغردقة: 19 14

مرسى علم: 19 13

الفيوم: 17 07

بني سويف: 15 07

المنيا: 15 06

أسيوط: 15 05

سوهاج: 16 06

قنا: 17 07

الأقصر: 18 07

أسوان: 19 08

إدفو: 20 09

أبوسمبل: 19 07

الوادي الجديد: 18 07

شلاتين: 24 13

أبو رماد: 24 14

حلايب: 22 15

رأس حدربة: 22 15