الأرصاد: زيادة الأمطار خلال ساعات.. والرياح تهدأ الاثنين

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد مستمرة يومي الاحد والإثنين، فذكر أن ذلك نتيجة منخفض جوي على سطح الأرض متمركز في البحر المتوسط يتزامن مع وجود منخفض آخر يجلب كتل هوائية شديدة البرودة بطبقات الجو العليا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يُعرض على «القاهرة والناس».

الشتاء لن يكون قاسيا.. وبدأ مناخيا قبل موعده بـ48 ساعة

وأضاف «شاهين»، أن ما يحدث حاليا تقلبات جوية، ولا يدل على أن فصل الشتاء سيكون قاسيًا، كما أن فصل الشتاء بدأ مناخيا قبل موعده بـ48 ساعة، موضحًا أن البلاد تشهد هذه الأجواء في فصلي الخريف أو الشتاء نتيجة التغيرات الجوية، كما أن نشاط الرياح سيهدأ يوم الاثنين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن غزارة الأمطار تزيد خلال الساعات المقبلة، ناصحًا المواطنين بعدم تغيير أماكنهم من هواء دافئ إلى بارد بشكل مفاجئ، وارتداء الملابس الثقيلة.

طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن غدا من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، و تنشط الرياح اليوم على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على المناطق المكشوفة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.