الأرصاد للمواطنين: ابقوا في منازلكم.. الأمطار تصل القاهرة الليلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا للمواطنين، قبل قليل، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في أثناء العواصف الرعدية، والمتوقع أن تبدأ من الليلة وحتى صباح الغد على السواحل الشمالية والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، حتى تصل إلى محافظات الوجه البحري.

وأشارت الهيئة إلى أنّ البلاد تشهد الآن أجواء شديدة البرودة على جميع الأنحاء، وتشهد العديد من المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة «الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغريبة»، ومن المتوقع أن تصل إلى القاهرة خلال وقت قليل، كما يستمر نشاط الرياح خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء الشمالية.

نصائح الأرصاد للمواطنين أثناء العواصف الرعدية

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

- يفضّل الوجود داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار، يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ حالة عدم الاستقرار الجوية بدأت متمثلة في انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط حتى أربعة أمتار، موضحة أن الساعات المقبلة، ستشهد استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ما بين متوسطة لغزيرة، تكون رعدية في بعض المناطق، وتمتد إلى محافظات الوجه البحري، وتبدأ متوسطة على القاهرة، وتنخفض بعد فترة الظهيرة.

كما أوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، أنّ بعض المناطق من سيناء، تشهد بداية هطول الأمطار منذ الغد، وتتحسن بداية من الثلاثاء، كما أنه في الوقت ذاته، تصبح درجات الحرارة العظمى غدا 15 درجة والصغرى 7 درجات، كما أن بعض المناطق مثل سانت كاترين سنخفض فيها درجة الحرارة إلى تحت الصفر.

ونصحت «شاكر» المواطنين، بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة، والبعد عن أعمدة الإنارة وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة، لافتة إلى أن نشاط الرياح لن يكون مصحوبا بالرمال، كما أن الأمطار ستستمر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى يوم الثلاثاء، وتنعدم في القاهرة، وباقي مناطق الجمهورية الثلاثاء.