تفاصيل اشتراك الأطباء المصريين بالخارج في فعاليات مبادرة «حياة كريمة»

بروتوكولات عدة وقّعتها وزارة الهجرة مع الوزارات المعنية، بهدف إشراك المصريين بالخارج، في المبادرات المجتمعية، ومن بين تلك البروتوكولات، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، لإتاحة الفرصة للأطباء المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة الصحة

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان لها، إلى أن البروتوكول جاء تنفيذا لطلبات الأطباء المصريين المقيمين في الخارج، ورغبتهم فى المشاركة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لبيان صحفي، نوهت «مكرم»، إلى أن العمل على تنظيم عدد من القوافل الطبية، يتم بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير»، ومؤسسة «معا للشفاء»، وفق بروتوكوليّ التعاون بين الوزارة والمؤسستين، للاستعانة بالأطباء المصريين بالخارج في تلك القوافل.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن تفعيل المبادرة، يبدأ بإطلاق استمارة تسجيل بيانات للأطباء المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في المشاركة بمشروع «حياة كريمة».

إشراك الأطباء المصريين بالخارج فى «حياة كريمة»

أما بالنسبة لآلية الإشتراك في المبادرة، أوضحت وزيرة الهجرة، أنه سيتم طرح استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمشروع القومي حياة كريمة، أثناء تواجدهم في مصر.

وتشمل استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة، عدد من البيانات، والتى تتمثل فى:

- بيانات الأطباء.

- تحديد التخصص الطبي.

- تحديد الدرجة العلمية.

- تحديد دولة الإقامة.

- تحديد موعد تقريبي لزيارة مصر.

- تأكيد الرغبة في المساعدة بالقوافل الطبية التي تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.

وعلى جميع الأطباء المصريين بالخارج، الراغبين في المشاركة ضمن المشروع القومى «حياة كريمة»، أن يقوموا بملئ استمارة البيانات من خلال هذا الرابط.