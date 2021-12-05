الصحة والهجرة تدعوان الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في «حياة كريمة»

أطلقت وزارتا الصحة والسكان، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مبادرة لإتاحة الفرصة للأطباء المصريين المقيمين في الخارج، للمشاركة في المشروع القومي «حياة كريمة» من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء فترات وجودهم في مصر.

دعم حياة كريمة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بحسب بيان، ترحيبه برغبة الأطباء المصريين بالخارج، في دعم أبناء وطنهم بخبراتهم الثرية في مختلف التخصصات الطبية، ومتابعتهم لمشروعات الدولة المصرية، وإبداء الرغبة في المشاركة بالمشروع القومي «حياة كريمة».

وأضاف «عبدالغفار» أنّ المبادرة اتخذت من فترة إجازات رأس السنة الميلادية في الخارج نقطة انطلاق لها، حيث يحرص معظم الأطباء المصريين في الخارج على قضاء هذه الأيام في مصر وسط أسرهم، فتقرر استثمار هذه الإجازات في الاستجابة لرغبتهم في نقل خبراتهم إلى زملائهم بمصر، والمساعدة في خدمة المريض المصري.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن اعتزازها بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، في عدد من المجالات ذات الشأن المشترك، موضحة أنّ إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج في إطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التي يقدمونها للوطن، ورغبة منهم في المشاركة بالمشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

الاستفادة بخبرات العلماء المصريين بالخارج

وأوضحت أنّه جرى الاتفاق على طرح استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة، من خلال إسهاماتهم وجهودهم الطبية أثناء وجودهم في مصر، من منطلق الاستفادة بخبرات العلماء المصريين بالخارج في المشروع القومي العملاق، الذي يتطلب حشد القوى المختلفة لإنجازه بالشكل المطلوب، مؤكدة أنّ قطاع الخدمات الطبية يمثل ركنا رئيسا في منظومة بناء الإنسان المصري وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن تفعيل المبادرة يبدأ بإطلاق استمارة تسجيل بيانات الأطباء المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في المشاركة بالمشروع القومي "حياة كريمة" حيث تشمل استمارة التسجيل بيانات الأطباء، والتخصص الطبي، والدرجة العلمية، ودولة الإقامة، وموعد تقريبي لزيارة مصر، مع تأكيد الرغبة في المساعدة بالقوافل الطبية التي تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنّ العمل على تنظيم عدد من القوافل الطبية، يتم بالتعاون مع مؤسسة «صنّاع الخير»، ومؤسسة «معا للشفاء»، وفق بروتوكولي التعاون الموقعة بين الوزارة والمؤسستين، للاستعانة بالأطباء المصريين بالخارج في هذه القوافل والمشاركة فيما تقدمه من خدمات طبية، إضافة لمساهمة المصريين بالخارج في تنفيذ المبادرة من خلال جمع تبرعات لصالح عدد من المشروعات.

ودعا الوزيران، جميع الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، من خلال ملء استمارة البيانات من خلال الرابط التالي من هنا.