اليوم آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022.. تعرف على الخطوات

تنتهي اليوم، الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، المهلة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الجاري 2021- 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إذ شددّت الوزارة بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بتسجيل الاستمارة، وكتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة وواضحة، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022

وكي يتمكن الطالب من تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021 وطباعتها، أشارت الوزارة إلى أنّه ينبغي أن يكون لدى الطالب البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وإذا لم يكن لديه بريد إلكتروني، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي.

- ويمكن للطالب إنشاء البريد الإلكتروني الخاص به من خلال الضغط على «حساب الطالب»، وإدخال الرقم القومي «وفي حالة الطالب أقل من 16 عامًا يتم استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة»، وإدخال كود الطالب، ثم الضغط على «أنا لست برنامج روبوت»، ثم الضغط على «التحقق من البيانات».

- يتم تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل yahoo أو Gmail، وبعد ذلك تظهر شاشة بها الـEmail الموحد وكلمة السر الخاصة بالطالب.

- وتتمثل الخطوة التالية في تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، ثم الضغط على تسجيل الدخول، وإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال البريد الإلكتروني.

طباعة استمارة الشهادة الإعدادية

- تظهر أمام الطالب الاستمارة الخاصة به، ليقوم باستكمال ما بها من بيانات مثل العنوان والتليفون ورفع صورة شخصية للطالب واضحة تظهر كامل الوجه، ويفضل أن تكون بخلفية بيضاء، علمًا بأنّ الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادات والوثائق الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أنّه حال وجود بيانات خاطئة يمكن للطالب التوجه لمسئول المعلومات بالمدرسة لتعديل البيانات وذلك قبل اعتماد الاستمارة.

- ويمكن للطالب حفظ البيانات في أي وقت، ولكي يتمكن من طباعة الاستمارة ينبغي الضغط على «اعتماد»، وبعد الاعتماد لن يمكن تعديل البيانات مرة أخرى، ولكن يمكن طباعة الاستمارة في أي وقت.