تنبيه عاجل للطلاب بشأن استمارة الشهادة الإعدادية: طبعها ملونة ومختومة

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/2022، التي بدأ التسجيل بيها يوم 12 ديسمبر الجاري، وتنتهي 20 من نفس الشهر، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

طباعة استمارة الشهادة الإعدادية مختومة وتقديمها للمدارس

وأكدت المديريات التعليمية خلال خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بتوجيه المدارس بالتنبيه علي طلبة الصف الثالث الإعدادي (عام- مهني - صم- مكفوفين) بطبع استمارات التقدم للامتحان نسخة ملونة مختومة بخاتم الشعار.

كما طالبت المديريات خلال الخطاب، بالتنبية علي الطلاب، بتسليم عدد 2 صورة من الاستمارة مختومة بخاتم الشعار، وتسليم 2 صورة نفس الصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية) يكتب عليها اسم الطالب مختومة بخاتم الشعار.

وطالبت المديريات، المدراس بطباعة كشوف 12 «د» الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإكتروني بالاستمارة، تسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التي تتبعها المدرسة، إرسال صورة شهادة ميلاد إلكترونية، معتمدة صورة طبق الأصل للطالب المتقدم للامتحان مع الاستمارات الإلكترونية.

كما وجهت المدارس بالتنبيه علي الطلاب بإرسال عدد 3 صور شخصية للطالب مطابقة تماما للصورة الموجودة بالاستمارات الالكترونية التي حررها الطالب ذات خلفية بيضاء، ومكتوب بكل صورة اسم الطالب رباعي، واسم المدرسة، ومثبتة بدبوس بصورة شهادة ميلاد الطالب موضوعين بظرف مكتوب عليه اسم المدرسة، والإدارة التابعة لها مع الاستمارات الالكترونية.

ضوابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وترصد «الوطن» تعليمات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي وهي كالتالي:-

-الدخول علي رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم.

- إدخال البريد الموحد للطالب والضغط علي تسجيل استمارة الامتحانات.

- مراجعة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات والتأكد من بياناته الشخصية وصحتها قبل الحفظ.

- إدخال الصورة الشخصية للطالب، التي يتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

- الضغط على حفظ بعد التأكد صحة الأوراق والبيانات.