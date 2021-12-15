«التعليم»: قبول إيصالات رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية من 3 جهات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن سداد الرسوم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ردا على استفسارات أولياء الأمور.

ووجهت الوزارة خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بتوجيه الإدارات التعليمية بالتنبية على جميع مديري المدارس (حكومي - رسمي لغات ومتميز- خاص) بقبول إيصالات سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 من ثلاث جهات.

التعليم تحدد الجهات المنوط بها سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت الوزارة في خطابها، الجهات المعنية بسداد رسوم امتحانات الصف الثالث الإعدادي وهي شركات التحصيل والبريد المصري وأيضا المسددة عن طريق المحافظ الإلكترونية «أون لاين بالفيزا».

ويواصل طلاب الشهادة الإعدادية بتحرير الاستمارة الإلكترونية لطلاب للصف الثالث الإعدادي، للتقدم لامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وطباعة كشوف (12) على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

20 ديسمبر آخر موعد لتسجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت وزارة التربية والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي للتقدم للامتحانات، مشددة بالتنبيه على الطلاب بسرعة التسجيل باستخدام البريد الموحد للطلاب، مؤكدة على ضرورة مراجعة استمارة التقدم التي سجلت عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها، وخاصة الصورة الشخصية للطالب.

وأتاحت وزارة التعليم، رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022، للتقدم للامتحانات على موقعها الإلكتروني، باستخدام البريد الموحد للطلاب خلال تسجيل استمارة الامتحانات، منوهة بأنه إذا لم يكن للطالب بريد إلكتروني فإنه يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وأكدت الوزارة، أنه لن تربط كتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي بتلقي الطلاب اللقاح الخاص بفيروس كورونا، مؤكدة أن دخول امتحانات الشهادات الخاصة بطلاب المدارس، لن يتم اقتصاره على الذين وافقوا على تلقي لقاح فيروس كورونا.