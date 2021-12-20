العليا لتراخيص الشواطئ توافق على مشروعات قومية بالمحافظات

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، مع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، والنقل، والتنمية المحلية، والإسكان، والسياحة والآثار، والبيئة، والمحافظات الساحلية المعنية «البحر الأحمر، والإسكندرية، والسويس، وجنوب سيناء، ومطروح، والبحيرة، وبورسعيد».

وزير الري: اللجنة تراعي الأبعاد البيئية في المشروعات القومية

وقال وزير الري، إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

وأضاف عبد العاطي، أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وتابع أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

مناقشة 33 طلب بالمحافظات

وناقش وزير الري مع اللجنة عدد 34 موضوع عبارة عن مناقشة المعايير البيئية للمنشآت الخفيفة، وعدد 33 طلب بالمحافظات، وجاءت كالتالي 7 بالبحر الأحمر، و4 بالإسكندرية، و4 بالسويس، و5 بجنوب سيناء، و6 بمطروح، و6 بالبحيرة، و 1 ببورسعيد.

وتمت الموافقة على موضوع المعايير البيئية، وقبول عدد 30 طلب نظرا لاستيفاءها الشروط اللازمة، وتأجيل عدد 2 طلب لمزيد من الدراسة، والتوجيه بإعادة تقديم عدد 1 طلب بما يتوافق مع المعايير الجديدة الخاصة بإنشاء السقالات والتي تم إقرارها مؤخراً.

رصيف بحري بطول 100 متر بميناء سفاجا التعديني

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض عبارة عن رصيف بحري بطول 1000 متر بميناء سفاجا التعديني بمحافظة البحر الأحمر، وتنمية حقل الأمل بخليج السويس، وحفر بئر تنموي لصالح شركة شمال رأس العش للبترول.

وتمت الموافقة على أعمال التكريك الجزئي أمام الرصيف رقم 4 بميناء سفاجا البحري بطول 110 متر، وانتشال المخلفات الصلبة والمطاطية جنوب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ومحطة تحلية مياه البحر بالنجيلة بمحافظة مطروح، ومحطة تموين لمراكب الصيد بمحافظة البحيرة.

إصدار دليل إرشادي بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية

الجدير بالذكر أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذي تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.