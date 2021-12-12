ارتفاع الطلب على سوق الحديد.. المشروعات القومية تقفز بالاستهلاك إلى 7.2 مليون طن

ارتفع الطلب المحلي على الحديد بنحو 5%، نتيجة زيادة استهلاك المشروعات القومية خلال العام الجاري، وفي هذا الصدد قالت مصادر بسوق الحديد، إن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية، أسهمت في تحريك الطلب على منتجات الصلب المصرية بشكل لافت، وأدت إلى زيادة استهلاك الحديد في العام الجاري، مقارنة بما كان عليه الوضع العام الماضي.

ارتفاع في استهلاك الحديد

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن الزيادة في استهلاك الحديد نمت بشكل كبير، حيث ارتفع الطلب من 6.9 مليون طن في عام 2020، إلى 7.2 مليون طن متوقع استهلاكها بنهاية العام الجاري، مع توقعات بوصول الاستهلاك إلى 7.8 مليون طن في 2022.

إطلاق المشروعات القومية

وأرجعت المصادر هذا النمو في الطلب إلى إطلاق المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي ومشروعات البنية التحتية، ومبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المشروعات الكبرى، التي تعتمد على الحديد بشكل أساسي.

تحديد الأسعار لا يقع على عاتق المصانع

وفيما يتعلق بأسعار سوق الحديد، قالت المصادر إن تحديد الأسعار لا يقع على عاتق المصانع، بقدر ما يعود إلى اتجاهات مدخلات الإنتاج، موضحةً أن هناك تقلبات شديدة في الأسواق العالمية للمعادن، سواء فيما يتعلق بخردة الحديد، أو المكورات أو البيليت.

احتمالية تراجع إنتاج الصلب في الصين

وعلى المستوى العالمي، أشارت المصادر إلى احتمالية تراجع إنتاج الصلب في الصين بنسبة تصل إلى 5% بنهاية العام الحالي، مقابل نمو 15% في الأعوام الماضية.

ارتفاع صادرات القطاع إلى 1.3مليون طن

كما توقعت المصادر، ارتفاع نسبة صادرات القطاع إلى 1.3مليون طن بنهاية العام الجاري، منقسمة بين حديد التسليح ومسطحات الصلب، إذ تبلغ حصة صادرات حديد التسليح 300 ألف طن.

الإنتاج العالمي للصلب يشهد نموا بنسبة 7.8%

وشهد الإنتاج العالمي للصلب، نموًا بنسبة 7.8% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 1.461 مليار طن، ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الصلب تراجعا في بعض دول الخليج، منها الإمارات ليصل إلى 1.9 مليون طن في 2021، مقابل 8 ملايين طن في 2008، بسبب الانتهاء من طفرة المشروعات العقارية، وعلى رأسها المشروعات المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020»، وذلك بحسب بيانات اتحاد الصلب العالمي.