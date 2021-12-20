شوبير: كيروش يرى أن طريقة لعب طارق حامد لا تتناسب معه

تحدّث الإعلامي أحمد شوبير، عن اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة مبدئية تضم 40 لاعبا، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال يناير المقبل، مشددا على أنّ استمرار استبعاد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، كان أبرز المفاجأت.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر «راديو أون سبورت إف أم»: «كيروش يرى أنّ طريقة لعب طارق حامد لا تتناسب مع أسلوب لعبه، وسألت مصدر في جهاز منتخب مصر عن حقيقة استبعاد أسباب طارق حامد بسبب تأديبي، لكنه نفى هذا الأمر».

وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: «القائمة شهدت وجود وجوه جديدة، أبرزها محمد فوزي، حارس مرمى الإسماعيلي، محمد فتح الله، مدافع غزل المحلة، أحمد رمضان بيكهام، لاعب سموحة، وعودة تريزيجيه بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وكذلك رمضان صبحي ومحمد هاني وعبدالله السعيد».

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