ننشر جداول امتحانات المرحلة الابتدائية لطلاب الأزهر بعد تعديلها

حدَّدت الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، جدولًا جديدًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية وإلغاء ما قبله، وتضمنت الجداول ملاحظة بشأن امتحان التلاميذ المبصرون شفويًّا في حفظ القرآن الكريم، ويُمتحن المكفوفون شفويَّا في المواد المقرَّرة عليهم.

وتضمنت الجداول التي حصلت «الوطن»، على نسخة منها، أنَّ امتحان مادتي الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمادتي القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية، يوم السبت 8 يناير 2022، وتنتهي الأربعاء 12 يناير 2022 بمادة تكنولوجيا المعلومات.

وتبدأ امتحانات إتمام المرحلة الابتدائية الأحد 16 يناير 2022، بمادة القرآن الكريم، وتنتهي يوم السبت 22 يناير بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور سلامة داود، أكد اهتمام القطاع بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا وعدم التهاون فيها خلال الامتحانات.

والتقى الدكتور محمد حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الدكتور حمدي السيد سليمان ممثل قطاع المعاهد والمشرف المنسق على تطبيق وتنفيذ التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات بمنطقة سوهاج، وذلك ضمن فاعليات الاجتماع التحضيري الأول والذي ناقش آليات تنفيذ التقييم بالمعاهد المختارة بالمنطقة.

التقييم الوطني لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي

ومن المقرر عقد التقييم الوطني لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و22 ديسمبر 2021، بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ووزارة التربية والتعليم الفني.

وكان وكيل الأزهر الشريف أعلن مشاركة الأزهر الشريف مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص الاتجاهات التعليمية الحديثة، والسعي الحثيث لمواكبة التطورات المختلفة بمجال التعليم المصري وتقويمه، حيث أوضح أن الجهود المبذولة من مؤسسة الأزهر لمشاركة طلابه في الاختبارات الدولية (تيمس- بيزا- بيرلز) والتقييم الوطني في مادتي اللغة العربية والرياضيات، سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تشرف على هذه الاختبارات منظمات عالمية تتمتع بخبرة وكفاءة عالية في مجال التعليم وتقويمه، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي.