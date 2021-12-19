عاجل.. رئيس «صحة النواب» يكشف موعد الموجة الخامسة لفيروس كورونا في مصر

توقع الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات موعد الموجه الخامسة لفيروس كورونا .

وقال الدكتور أشرف حاتم فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»: مصر مازالت فى الموجه الرابعة لفيروس كورونا، ولم ندخل بعد الموجة الخامسة، حيث نقيس الأمر بالمتغيرات الجوية.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن بعض الدول الأوروبية دخلت بالفعل الموجة الخامسة ومن المتوقع أن تشهد مصر هذه الموجة فى نهاية شهر يناير المقبل.

حاتم: لا داع للقلق من ظهور حالات أوميكرون

وحول ظهور بعض حالات الإصابة بمتحور" أوميكرون "، قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب : القلق يؤدى لمشكلات صحية عديدة ومتحور أوميكرون حاله كحال باقى المتحورات الناتجة عن فيروس كورونا، فمثلا حينما ظهر متحور دلتا ودلتا بلس بدأت الشكوك حول عدم فاعلية اللقاحات لمواجهة شراسة هذا المتحور، وبمرور الوقت تبين أنه الأضعف على الإطلاق منذ ظهور الفيروس، لكنه الأكثر سرعة فى الانتشار ما أدى إلى زيادة معدلات الإصابة بالفيروس لاسيما مع عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

استمرار تطعيم المواطنين

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية الاستمرار فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتخفيف آثار الإصابة بهذا الفيروس ، فضلا عن استمرار التعامل بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات الطبية وتطهير اليدين وتحقيق التباعد الاجتماعى . وقال "حاتم": القيادة السياسبة مهتمة بتوفير جميع اللقاحات للمواطنين للحد من أعراض الإصابة بهذا الفيروس اللعين والذى لم يتوصل العلم حتى الآن إلى علاج نهائي يقضى عليه.

تحذير من البرد والأنفلونزا

وشدد الدكتور أشرف حاتم على أهمية عدم التهاون فى الإصابة بأدوار البرد والانفلونزا، وقال: علينا التعامل مع أدوار البرد كاشتباه كورونا، وتناول بروتوكول العلاج لحين التأكد من الإصابة من عدمه.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة بدء تلقى الأطباء والقطاع الصحى الجرعات التعزيزية من لقاح كورونا، وقال: الجميع سيحصل على الجرعات العزيزية طالما مر فترة ٦ أشهر على تلقى الجرعتين من اللقاح والأولوية للقطاع الصحى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.