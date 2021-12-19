«صحة النواب» تناقش مشروع قانون لتنظيم مجالات الصحة لخدمة المرضى

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الجاري، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحي المصري.

المجلس الصحي المصري بديل لهيئة تدريب الأطباء

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يتضمن إحلال المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

وأشار إلى أن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء الصحة السابقين وأساتذة الجامعات ومن بينهم الدكتور حسين خالد والدكتور عادل العدوي وغيرهم.

ووفقا لمشروع قانون المجلس الصحي المصري، ينشأ للمجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر.

ويختص المجلس الصحي المصري، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

كما يتضمن وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

أهداف قانون تنظيم مجالات الصحة لخدمة المرضى

ويشتمل مشروع القانون على عدد من الأهداف أبرزها تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.كما يتضمن رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.