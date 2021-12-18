«صحة النواب»: نتابع عن كثب متحور «أوميكرون» في مصر ولا نتوقع انتشاره

شغَل المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، الرأي العام في مصر، بعد إعلان وزارة الصحة، أمس، اكتشاف أول 3 إصابات بالمتحور وتم نقلها إلى مستشفى الحميات لتلقي العلاج، ويترك هذا الحدث تساؤلًا عن ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة أو البرلمان لمواجهة المتحور قبل انتشاره.

ويوضح «الوطن» في السطور التالية، تعليق لجنة الصحة بمجلس النواب على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد ظهور المتحور الجديد.

متحور أوميكرون في مصر

في هذا الصدد أوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزارة الصحة، أعلنت عن ظهور 3 حالات من متحور «أوميكرون»، مشيرةً إلى أن هذه الحالات جاءت جميعها من خارج البلاد، وتعاملت معها الوزارة بشكل فوري.

أضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعراض المتحور الجديد هي نفس أعرض فيروس كورونا، ولكن السلالة الجديدة «أوميكرون» لا يتم اكتشافها بتحليل «PCR»، وتحتاج إلى إجراء تحليل جيني لاكتشافه.

طرق الوقاية من متحور أوميكرون

وأشارت «إيناس» إلى أن الإجراءات الاحترازية التي يجب على المواطن اتباعها للوقاية من متحور «أوميكرون»، هي نفس إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، إذ أنه ينبغي على المواطنين الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي، فضلًا عن تلقى اللقاحات واللقاحات المعززة، وعلى المواطن عند الشعور بأعراض نزلات البرد والإنفلونزا أن يلتزم الحجر المنزلي، وإذا تطورت تلك الأعراض، فإن عليه التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية.

إجراءات البرلمان حال انتشار متحور أوميكرون

وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن لجنة الصحة بمجلس النواب تتابع ملف ظهور متحور أوميكرون في مصر، وإذا زادت حالات المتحور الجديد في مصر، سيكون هناك تحرك من اللجنة لمواجهة ظهور متحور أوميكرون، ولكن نتوقع عدم زيادة الأعداد لأنه جرى العمل على اكتشاف المتحور في المعامل.