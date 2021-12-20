نص أقوال شاهد إثبات ثالث بحادث الشيخ زايد: كاميرات بيتي سجلت الواقعة

تواصل «الوطن»، نشر أقوال شهود الإثبات في قضية حادث الشيخ زايد، والمتهم فيها «كريم الهواري»، بالتسبب في وفاة 4 أشخاص عن طريق الخطأ في حادث تصادم بشارع النزهة في الشيخ زايد، فجر يوم الجمعة 10 ديسمبر، خلال قيادته السيارة برعونة وتحت تأثير المواد المخدرة وأخرى مُسكرة، وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثان الشيخ زايد، وقُيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، لأقوال الشاهد «عمرو.ح.ر»، مالك المنزل الذي وثّقت كاميراته حادث الشيخ زايد، وتحدث في شهادته عن وقت وقوع الحادث، فضلًا عن المتهمين الذي زعموا أنَّهم أعضاء بالنيابة العامة للاستيلاء على كاميرات المراقبة.

سمعت صوت ارتطام.. وشاهدت الحادث عبر كاميرات مراقبة منزلي

وقال شاهد الإثبات الثالث «عمرو.ح.ر»، (26 سنة، حاصل على بكالورويس هندسة ميكانيكية)، إنَّه حال تواجده بمحل إقامته القريب من موقع التصادم، سمع صوت ارتطام لشدته انتبه له، فتطلّع لمصدره، ولتركيبه كاميرات رصد ومراقبة لتأمين محل إقامته راجعها، فأدرك رصدها للحادث وتسجيل أحداثه فنقل محتواها على ذاكرة تخزين رقمية سلمها للنيابة العامة وقت إجرائها معاينة مسرح الحادث، مقررًا باكتفائه بذلك الدليل المقدم منه حينئذ.

تفاجأت بأشخاص انتحلوا صفة قضائية.. قالولي «إحنا نيابة»

وأضاف الشاهد خلال أقواله، أنَّه تفاجأ بأشخاص انتحلوا صفة قضائية، حضروا لمحل سكنه، وطلبوا معاينة مكان تثبيت كاميرات المراقبة الخاصة به، وحينما اكتشف أنَّهم ينتحلون صفة أعضاء بالقضاء ومحاولتهم التعرّض لدليل الواقعة، للعبث به، تقدم ببلاغ للنيابة العامة حمل رقم 3785 لسنة 2021 جنح قسم ثان الشيخ زايد، كما سلّم للنيابة العامة جهاز لتسجيل كاميرات المراقبة الرئيسي للتحفظ عليه بمعرفتها.

كريم الهواري خلف أسوار السجن

ونقلت الأجهزة الأمنية المختصة، الجمعة الماضية، المتهم كريم الهواري، إلى أحد السجون العمومية، كمحبوس احتياطي، لحين عقد محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، في قضية حادث الشيخ زايد، التي تبدأ مطلع يناير المقبل.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي أثبتت قيادته السيارة بسرعة فائقة وتعاطيه المواد المخدرة، وأقامت النيابة الدليل ضده من واقع شهادات 6 شهود إثبات فضلًا عن تقارير فنية.