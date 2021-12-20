إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري بأسيوط

أصيب شخص في حاث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري الأزهر في اتجاه عمر مكرم بحي غرب أسيوط، ونُقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

انقلاب سيارة أعلى كوبري

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري الأزهر في اتجاه عمر مكرم ووقوع مصاب.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (2715 ل ر أ) على كوبري الأزهر باتجاه عمر مكرم، ما أسفر إصابة السائق، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ولا توجد تلفيات بالمال العام. وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث السير بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط خلال الأسبوع الجاري العديد من حوادث الطرق، من بينها حادثين وقعا أمس، حيث أصيب خمسة أشخاص بكسور وإصابات متفرقة بالجسم في حادثي سير، الأول بين «توك توك» وسيارة ملاكي، وذلك بالطريق السريع التابع لمركز القوصية، والثاني في انقلاب دراجة بخارية بدون أرقام بطريق دير ريفا الزاويا، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحذرت «الوطن»، في وقت سابق، من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها».

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي وطريق «القاهرة – أسوان» الزراعي، وكذلك طريق «أسيوط - البحر الأحمر»، والذي يُطلق عليه اسم «طريق الموت»، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.