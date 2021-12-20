تحرير 15 محضرا تموينيا ضد مخابز بلدية في الواسطى ببني سويف

حررت حملة تموينية تابعة لإدارة تموين الواسطى بالتعاون مع الوحدة المحلية بإشراف المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، 15 مخالفة تموينية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

حملة تموينية مكبرة على مخابز الواسطى

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، بالتعاون مع إدارة التموين حملة تفتيشية على عدد من المخابز في إطار ضبط الأسواق، وتحسين مستوى الدعم المقدم للمواطنين، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

إزالة حالتي تعد على أراض زراعية ببني سويف

وفي سياق آخر، أعلن المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، إزالة حالتي تعدى على الأرض الزراعية بزمام المركز، واتخذت الوحدة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما جرى رصده من مخالفات، فيما واصلت الوحدة حملاتها اليومية بقطاع النظافة والتجميل والكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بدائرة المركز والتي أسفرت عن رفع ما يقرب من 90 طن قمامة وتراكمات بالمدينة والقرى.

وأشار رئيس مركز الواسطى، إلى تسليم قطعة أرض للمنطقة الأزهرية بناحية النواميس لإنشاء معهد ديني أزهري لخدمة أهالي القرية والعزب والنجوع التابعة لها، في إطار الاهتمام بالعملية التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية.