ضبط 980 برطمان عسل أسود «مغشوش» غرب الأقصر

شن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية استهدفت المرور على عدد من الأسواق وأماكن تداول السلع التجارية داخل محافظة الأقصر في المدينة ومراكز المحافظة المختلفة في البرين الغربي والشرقي، بهدف مواجهة أعمال الغش التجاري في المحال التجارية والالتزام بمواعيد العمل الرسمية داخل المخابز البلدية.

ضبط 980 برطمان عسل أسود مغشوش بالأقصر

نجحت الحملة التموينية في ضبط 980 برطمان عسل أسود بعلامة تجارية مقلدة لمنتج شهير، في مركز القرنة غرب محافظة الأقصر بأحد المحال التجارية، وتحفظت الحملة على المضبوطات داخل المحل، فضلًا عن تحرير محضر قضائي تجاه الشخص المخالف، وجارى العرض على النيابة العامة.

حملات لـ«التموين» بقيادة وكيل الوزارة

وشنت حملات التموين بقيادة وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، الدكتور تامر صلاح، ومعاونة المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل مديرية التموين بالمحافظة، فضلًا عن المهندس جبريل بكرى محمود مدير عام التجارة الداخلية، ورئيس قسم الرقابة رفاعي أحمد سليم، ومحمد عثمان أحمد وأحمد محمود ربيع، مفتشي التموين بالمديرية ومدير إدارة تموين القرنة حسين محمد علي.

تعليمات لتموين الأقصر بتكثيف الحملات

ويأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تضمنت تكثيف تنفيذ حملات ضبط السلع المخالفة، فضلًا عن توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة تكثيف الحملات في نطاق المحافظة بالكامل على أصحاب المحال التجارية وأصحاب المخابز، مع ضبط جميع السلع الغذائية المخالفة داخل المحافظة بشكل يومي من خلال جميع الإدارات التموينية بمحافظة الأقصر، حفاظًا على صحة المواطنين ومعاقبة جميع المخالفين مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم.