هيئة الدواء تحذر من أثار جانبية لأدوية السعال.. يجب استشارة الطبيب

أصدرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من التحذيرات المتعلقة بمضادات السعال وكيفية استعمالها، وقالت الهيئة في منشور توعوي لها، إن مضادات السعال هي الأدوية التي تقلل من السعال المصاحب لنزلات البرد، لافتة الى أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي حال تناول تلك الأدوية.

وأضافت أنه حال المعاناة من الاكتئاب أو الإضرابات النفسية ولجأت لهذه الأدوية لابد من استشارة الطبيب المختص أو المشرف على الحالة، لافتة الى أن الجرعة الزائدة من تلك الأدوية قد تؤدي إلى اثار جانبية كحدوث اضطرابات تنفسية وعدم انتظام في ضربات القلب واضطرابات المعدة وعدم انتظام ضغط الدم.

هيئة الدواء تحذر من أدوية السعال

وطالبت هيئة الدواء المواطنين بضرورة التأكد من تاريخ صلاحية الدواء المكتوب على العبوة أو الشريط، لافتة إلى أن تاريخ الصلاحية هو الفترة الذي يظل فيها الدواء بنفس الفاعلية والموصفات المطلوبة وذلك بشرط حفظه بشكل صحيح، لذلك أكدت على أهمية الحرص على التأكد من صلاحية الدواء قبل تناوله، وحذّرت من تناول دواء بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.

وأشارت الهئية فى منشورها التوعوي إلى أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما أوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، موضحة أنّ الصيدلي هو الخبير الأول فيما يخص الطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

أدوية الستاتين

وفي سياق متصل، عرّفت هيئة الدواء أدوية الستاتين، وقالت إنها تستخدم في علاج ارتفاع نسبة الكولستيرول في الدم وتكون على شكل أقراص أو كبسولات يتم تناولها مرة واحدة يوميا، ومن أهم الاحتياطات التى يجب الانتباه لها عند تناول أدوية الستاتين: «إذا نسيت تناول جرعتك، فلا تأخذ جرعة إضافية لتعويضها، فقط خذ جرعتك التالية كالمعتاد في اليوم التالي».