الهجرة تُثمّن دعم «النواب» لمبادرة «اتكلم عربي» والحفاظ على لغة الضاد

اختتمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، زيارتها إلى الإمارات العربية المتحدة، للترويج لفعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في إكسبو الإمارات 2020، حيث أعربت عن تقديرها لمشاركة مجلس النواب المصريّ في صَون اللغة العربية، وما يناقشه من مشروعات لحماية اللغة العربية، إلى جانب دعم جهود المبادرة لتحقيق أهدافها، وجذب أبنائنا لتعلم لغتهم وثقافتهم الراقية، حيث شارك في الفعاليات عدد من أعضاء مجلس النواب وهم: علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب.

وفي السياق ذاته، حرصت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الترويج للمبادرة من خلال أنشطة معرض إكسبو الإمارات 2020، بمشاركة عدد من أبناء وعائلات المصريين بالخارج، إلى جانب حضور من الأسر المصرية بالخارج والمسؤولين.

وأكدت وزارة الهجرة في بيان عنها، أنّ تكاتف الجهود يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة، واستكمال الطريق الذي نتعاون فيه جميعًا لتنشئة جيل يدرك واقعه ومستقبله، ولديه انتماء راسخ لوطنه، لنغرس في نفوسهم أنّهم أبناء حضارة علمت العالم.

أعضاء النواب يشيدون بدور «اتكلم عربي» في الحفاظ على هُوية أولادنا

من ناحيته، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، بتطبيق «اتكلم عربي»، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على دعم الأهداف الرامية إلى الحفاظ على الهُوية العربية، كما أكد حرصه على تحميل التطبيق لأبنائه للاستمتاع بما فيه من حكايات أصيلة تدعم عاداتنا وتقاليدنا، وتحافظ على قيمنا وتراثنا.

في السياق ذاته، أوضح النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنّ وزارة الهجرة تبذل جهودًا كبيرة لربط الشباب بالخارج بالوطن، والحفاظ على هُويتهم الحضارية والثقافية، مؤكدًا أنّ الحفاظ على اللغة العربية رافد من روافد الحضارة العربية، التي مثّلت مصدرًا للإشعاع الحضاري والثقافي حول العالم، على مدار قرون.

وبدوره، قال عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إنّ الحرص على بقاء اللغة العربية جزء مهم يدعم واحدة من القوى الناعمة التي نعتز بها، مثمّنًا دور وزارة الهجرة في استقبال عدد من أبناء الجاليات المصرية والعربية، ضمن فعاليات «اتكلم عربي» في إكسبو الإمارات، ما يؤكد أنّنا دائما لدينا ما يجمعنا من لغة خالدة وتراث عريق.