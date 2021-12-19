مجمع اللغة العربية يكرم وزارة الهجرة لجهودها في مبادرة «اتكلم عربي»

في إطار الاحتفال بمناسبة «اليوم العالمي للُّغة العربية»، كَرّم مجمع اللغة العربية، وزارة الهجرة؛ تقديرًا لجهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي تُعنى بتعليم أبنائنا بالخارج اللغة العربية، وربطهم بهُويتهم وتاريخهم، من خلال أنشطة وفعاليات استمرت منذ انطلاق المبادرة، وتكريمها بالرعاية الرئاسية.

تسلم التكريم، المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، في الوقت الذي تستكمل السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، فعاليات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور كبير من أبناء الجاليات المصرية والعربية بالخارج.

وزيرة الهجرة: حريصون على تعليم أولادنا بالخارج اللغة العربية ليفخروا بتاريخهم وتراثهم

ومن الإمارات، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن اللغة العربية هي هويتنا وثقافتنا، وعلينا أن نفتخر بذلك كل يوم، وليس يومًا واحدًا في العام؛ فالعربية تضم تراثًا كبيرًا أضاف للبشرية في مختلف المجالات على مدار الأزمنة، مؤكدة حرص الوزارة على تعليم أولادنا بالخارج اللغة العربية ليفخروا بتاريخهم وتراثهم.

وثمنت وزيرة الهجرة الجهود التي يقوم بها مجمع اللغة العربية، للحفاظ على اللغة، وصوْن التراث العربي الكبير، بجانب ضبط اللسان العربي، ومن ثم العناية بالصغار والشباب، لنكون جيلًا يعرف قدر لغته ووطنه الذي تربى فيه، فيدافع عنه بكل غال ونفيس.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، بجهود وزارة الهجرة في تيسير تعليم اللغة العربية، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع المدني، مؤكدًا أن المجمع كان له نصيب من المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز اللغة العربية في نفوس أبنائنا؛ في ظل هجمة شرسة على اللغة التي تعد جزءًا من انتمائنا لأوطاننا العربية.

«اتكلم عربي» ضمن خطط متكاملة للحفاظ على أبنائنا من الاغتراب

فيما أوضح المستشار عادل عمران، أن حرص وزارة الهجرة على تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» يأتي ضمن خطط متكاملة للحفاظ على أبنائنا من الاغتراب، وليبقوا على تواصل دائم مع أقرانهم بالداخل، وهو ما ننفذه أيضا في معسكرات «اتكلم عربي» لأبنائنا بالخارج وأسرهم.

جاءت الفعاليات، بحضور الدكتور صلاح فضل رئيس المجمع، والدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع، كما شارك لفيف من أعضاء المجمع، والنخبة في مجالات مختلفة.

وتضمنت الفعاليات كلمات حول دور اللغة العربية في العلوم والمجتمع وتحديث المعجم ورحلته التاريخية، بجانب غناء لعدد من القصائد باللغة العربية الفصحى، من بينها: مصر تتحدث عن نفسها، الأطلال، من سحر عينيك، الرضا والنور، أغار من قلبي إذا هام للقياك، قارئة الفنجان، وغيرها من القصائد.

واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من المبادرات والشخصيات الإعلامية وأعضاء مجلس النواب، تقديرا لجهودهم في دعم اللغة العربية، حيث منح مجمع اللغة العربية درعه، لمبادرة «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، حفاظا على هوية أبنائنا بالخارج.