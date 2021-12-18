أبناء الجالية السودانية ينضمون لأنشطة مبادرة اتكلم عربي بجناح مصر بمعرض إكسبو دبي

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" ومشاركة وزارة الهجرة بالجناح المصري في معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي في دولة الإمارات الشقيقة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نظمت الوزارة أنشطة ترفيهية وثقافية لأبنائنا المصريين بالخارج وعائلاتهم الزائرين للجناح بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج".

ويأتي تنظيم هذه الأنشطة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يتم الاحتفال به في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن لغات عملها الرسمية في 18 ديسمبر عام 1973.

وشهدت الفعاليات مشاركة وإقبال من أبناء المصريين الزائرين للجناح المصري، وكذلك عدد من أبناء الجالية السوانية بالإمارات، حيث تضمنت الأنشطة العديد من الفعاليات التي من شأنها نقل التقاليد والقيم الوطنية للأجيال الجديدة، وكذلك التعريف بالثقافة المصرية، بالإضافة لإذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة، والتي غنتها المطربة كارول سماحة، وكتبها المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، وكذلك ألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة للأطفال.

وتعد هذه الأنشطة أحد محاور تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة، وحظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم المصرية والعربية.