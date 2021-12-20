أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ ونشر سيارات شفط المياه بالشوارع (صور)

شهدت بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار غزيرة، خاصة المناطق الشمالية، ومنها مراكز الحامول، وبلطيم، والبرلس، ومطربس، ما دفع المحافظة لإعلان استمرار حالة الطوارئ القصوى في كل القطاعات، لمواجهة تقلبات الطقس.

وكما شهدت بعض القرى انقطاع التيار الكهربائي عقب هطول الأمطار الغزيرة وتأثر الأسلاك الكهربائية والمحولات، فيما شدد محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، على سرعة نشر فرق النظافة والمعدات بالشوارع لشفط مياه المطار التي تتراكم نتيجة سقوط الأمطار.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ مع استمرار انعقاد غرف العمليت الرئيسية والفرعية، لمتابعة موقف المرافق أولا بأول، مع تلقي شكاوى الأهالي من أي أعطال في المرافق تنتج عن هطول الأمطار، كما جرى التأكد من جاهزية محطات الرفع والصرف الصحي لاستيعاب كميات الأمطار التي تهطل خلال الساعات المقبلة، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار بالمحافظات الشمالية في أوقات متقطعة.

تعطيل الدراسة بكفر الشيخ

وشهدت محافظة كفر الشيخ، مساء أمس، هطول أمطار تراوحت شدتها ما بين متوسطة لغزيرة ببعض المناطق، ما دفع محافظ الأقليم لتعطيل الدراسة بجميع مدارس ومعاهد المحافظة، فضلا عن تسيير المعدات وفرق النظافة في الشوارع لرفع آثار المياه تسهيلا على حركة المواطنين.

وناشدت المحافظة الأهالي بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تفاديا لوقوع حوادث وناشدت السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق العامة والفرعية خاصة الطريق الدولي الساحلي ورافده وتخفيض السرعات تفاديا لوقوع حوادث، كما ناشدت بعدم ركن السيارات أو السير أسفل أعمدة الإنارة والأشجار.