رؤساء المراكز والمدن يواصلون متابعة رفع مياه الأمطار في كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.‏‏

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القري، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

رفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى تسليك خطوط الصرف الصحي بالمدينة، والقرى.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سحب جميع مياه الأمطار والتأكيد على تشغيل صفايات الأمطار، ومحطات الصرف الصحي، للانتهاء من إزالة أي تجمعات مياه تبعد عن صفايات الأمطار.