بالأرقام.. تفاصيل الدعم النقدي «تكافل وكرامة» حتى منتصف ديسمبر 2021

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد أفراد الأسر المستفيدة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، نحو 14 مليون فرد تقريبًا، لافتة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج يصل إلى 3.85 مليون أسرة، مشيرة إلى أن عدد مستفيدي «تكافل» حتى منتصف ديسمبر 2021، وصل إلى 2 مليون و105 آلاف و953 أسرة، فيما بلغ مستفيدو «كرامة» حتى منتصف ديسمبر مليونا و325 ألفا و930 مواطنا.

دعم «كرامة» يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام

وأشارت التضامن في تقرير لها، إلى أن دعم «كرامة» يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، ويتاح «تكافل» للأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وفي حال تخرجهم يجري استكمال الدعم مع أسرهم، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل 500 جنيه شهرياً، و450 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من المسنين ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.

%58 نسبة المستفيدات من الإناث ومعيلات الأسر

وأوضحت أنه تم توسعة نطاق التحويلات النقدية من برنامج تكافل وكرامة بشمول 411 ألف أسرة معيشية تقع معظمها في المناطق الريفية بنسبة 68%، كما تمثل نسبة المستفيدات من الإناث ومعيلات الأسر بنسبة 58% من اجمالي المستفيدين علماً بأن الأولوية كانت للأسر التي لديها أطفال، كما تضم 13% من كبار السن.

شروط الحصول على تكافل وكرامة

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.

- ألا يكون يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.