هل يشترط الإقامة بالبلاد للحصول على دعم تكافل وكرامة؟.. التضامن تجيب

يواصل مستفيدو تكافل وكرامة، صرف الدعم النقدى لشهر ديسمبر 2021، للأسبوع الثانى على التوالى، والذى انطلق منذ الأربعاء الماضى 15 ديسمبر، لنحو 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريبًا، كما تتواصل وزارة التضامن الاجتماعى على مدار الساعة مع كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

يشترط الاستقرار داخل البلاد لمدة 6 أشهر

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يشترط للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»، ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم متواجدا أو يعمل خارج البلاد وقت الاستعلام، لافتة إلى أنه يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

معايير الاستبعاد من برنامج الدعم النقدى

وأكدت وزارة التضامن على موقعها الرسمى، أن هناك عدة معايير تتسبب فى الاستبعاد من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة تتمثل فيما يلى:

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

-امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

-العمل في القطاع الخاص، سواء بتأمين أو بدون تأمين أو بالمكافأة الشاملة أو غيرها .

- العمل بالحكومة سواء بتأمين أو بدون تأمين، أو بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- ملكية عمل خاص أو شخصي.

- امتلاك أو الشراكة فى مشروعات خاصة ، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع.

- امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء.

- تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.