رقم الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 2021.. اتصل بـ19680

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رقم الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة2021-2022، للاستعلام عن بطاقات صرف الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، وبحث التظلمات، ومعرفة الأسباب وراء إيقاف الصرف، حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن 19680 لمعرفة نتيجة التقديم على الدعم النقدي المشروط، كما خصصت البريد الإلكتروني لاستقبال والرد علي الشكاوى «tk.grievance@moss.gov.eg».

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة من خلال الخط الساخن

وأوضحت وزارة التضامن، أنه من خلال الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة 19680، يتم سؤال المتصل عن اسمه والرقم القومي الخاص بالمستفيد من برنامج الدعم النقدي، ثم يتّبع المختصون الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من هنا.

- اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات «تكافل وكرامة».

- كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- الضغط على استعلام.

- يتولى المختص بالرد على الخط الساخن لشكاوى تكافل وكرامة، بتحديد نوع البطاقة للمستفيد سواء «تكافل أو كرامة».

- في حالة الإيقاف أو التجميد يذكر السبب للمتصل.

- إبلاغ المتصل على الخط الساخن بالمحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- إبلاغ المتصل بحالة البطاقة سواء كانت «سارية، متجمدة، إيقاف».

- حال سريان البطاقة يتم توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

موانع صرف تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، الموانع التي تتسبب في قطع صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، وتظهر عند الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، تتمثل فيما يلي:

ـ ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر «مسجلة أو غير مسجلة».

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة «ثلاثة أو أكثر».

- ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك» أو أي مركبة.

ـ تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهري.