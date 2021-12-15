خطوات استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة.. تعرف عليها

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، للمواطنين استبدال بطاقة معاش «تكافل وكرامة»، بكارت ميزة، في إطار سياسة الدولة لتطبيق الشمول المالي بالتنسيق مع «بنك مصر والبنك المركزي»، لرقمنة العمليات المالية، وإتاحة عمليات السحب والإيداع، وسداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة، وفق ما أعنته وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين.

خطوات استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، فإنّ خطوات استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة، جاءت كالآتي:

- أن تكون محافظة المستفيد من معاش تكافل وكرامة، ضمن المحافظات المتاح فيها استبدال بطاقة تكافل وكرامة بكارت ميزة، خلال المرحلتين الأولي والثانية «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، الجيزة والقليوبية والدقهلية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنوفية»

- يتوجه المستفيد إلي الوحدة الاجتماعية، التابع لها ببطاقة الرقم القومي وبطاقة معاش تكافل وكرامة.

- يقوم المستفيد بتقديم صورة بطاقة الرقم الخاص به، بالإضافة إلي الرقم السري، ليتسلم بعدها كارت ميزة.

- بعد تسلم الكارت، يمكن للمستفيد الاستفادة بتفعيل الكارت من خلال ماكينات الصراف الآلي، في جميع أنحاء الجمهورية.

واستطاعت وزارة التضامن استبدال بطاقات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في المرحلة الأولى بـ8 محافظات، شملت «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح».

من جانبها أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن في تقرير صادر لها، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يصل إلى 3 ملايين و800 ألف أسرة، بقيمة إجمالية تزيد عن مليار و500 ألف مليار سنويا.