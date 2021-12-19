رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في «تكافل وكرامة» بالرقم القومي

تزامنا مع استمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للأسبوع الثاني، يبحث الكثير من المتقدمين للحصول على الدعم عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث يصل عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريبًا، حيث يصل عدد مستفيدي تكافل إلى 2 مليون و105 آلاف و943 أسرة، ويصل عدد مستفيدي كرامة نحو مليون و325 ألف و930 شخصا.

تفاصيل الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

من جانبها خصصت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية:

- أول خطوة للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي هي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- ثالث خطوة هي الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- يستعلم بكتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- الضغط على استعلام من هنا.

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

- يظهر للمستعلم أيضا البيانات التالية عند الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة.

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يمكنه معرفة نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة قبول المتقدم يتم معرفة ذلك من خلال الاستعلام.

- في حالة رفض المستعلم بتم توضيح سبب الرفض.

موانع صرف دعم تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي موانع صرف دعم تكافل وكرامة كالتالي:

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- العمل في القطاع الخاص سواء بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- العمل بالحكومة سواء بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- العمل أو التواجد خارج البلاد وقت الاستعلام أو إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.