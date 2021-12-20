اندلاع حريق في غواصة بقاعدة للبحرية الإسرائيلية في حيفا

اندلع حريق داخل غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية، أسفر عن أضرار جسيمة، بحسب صحيفة «معاريف»، الإسرائيلية اليوم الإثنين، وأوضحت الصحيفة أن الحريق اندلع في قاعدة البحرية الإسرائيلية بمدينة حيفا على ساحل البحر المتوسط.

وأضافت أن الحادث جاء على ما يبدو نتيجة خطأ من قبل أحد أعضاء الطاقم الفني، وتم إلحاق أضرار جسيمة باللوحات الكهربائية بالغواصة التي تم الإعلان عن خروجها من الخدمة، وتمتلك إسرائيل غواصات نووية بحسب تقارير أجنبية.

اندلاع حريق في قاعدة البحرية الإسرائيلية بمدينة حيفا

وقامت الفرق الفنية بعد الحريق بإصلاح الألواح الكهربائية المتضررة، فيما أشارت مصادر مطلعة للصحيفة إن الحادث كان يمكن أن ينتهي بشكل أكثر خطورة.

حريق دون إصابات

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «في إطار أعمال صيانة النظام الكهربائي في إحدى الغواصات، اندلع حريق تم إخماده بسرعة دون وقوع إصابات، ونتيجة للحريق، حدث تلف طفيف في المنظومة الكهربائية للغواصة، ويجري التحقيق في الحادث»، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك عن صحيفة «معاريف».

يشار إلى أنه قبل نحو 4 أشهر، أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة أثناء إجراء أعمال صيانة لإحدى السفن الحربية الإسرائيلية التابعة لوحدة «شايطيت 13»، وهي وحدة كوماندوز بحرية، لدى اندلاع حريق داخلها، أرجعت تقارير إسرائيلية سببه إلى عدم الامتثال لإجراءات الأمن والسلامة.