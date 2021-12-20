سقوط منتحل صفة ضابط بمطروح.. نصب على المتقدمين لكلية الشرطة عبر فيسبوك

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح، لإنشائه عدة حسابات إلكترونية وهمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، انتحل خلالها صفة ضابط شرطة.

حسابات وهمية للمتهم على فيسبوك تضم صورًا لضباط بـ«ملابس ميري»

وتبين أنَّ المتهم، وضع صورًا لبعض الضباط بـ«ملابس ميري»، واستغلل الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في التواصل مع بعض المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة.

المتهم أوهم المتقدمين بقدرته على تسهيل إلحاقهم بالكليات نظير مبلغ مالي

وأوضحت التحريات، أنَّ المتهم أوهم بعض المتقدمين للكليات العسكرية وكلية الشرطة، بقدرته على إمكانية مساعدتهم لتسهيل إجراءات التحاقهم نظير مبلغ مالي، فضلاً عن اضطلاعه بالنصب على عدد من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وحصوله على مبالغ مالية منهم، وإنشائه لحسابين شخصيين على فيسبوك لاستخدامهما في نشاطه الإجرامي.