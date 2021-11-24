حملات أمنية لملاحقة جرائم النصب على المواطنين والاتجار بالعملة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وتجارة العملة.

وفي هذا الصدد، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «أحد الأشخاص - بمحافظة القاهرة»، بالتردد على بعض الشركات العاملة في مجال المقاولات؛ للحصول على فرصة عمل وعقب إلحاقه بالعمل، تمكن بطرق احتيالية من تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأصحاب تلك الشركات والعاملين بها، بهاتفه المحمول دون علمهم؛ بقصد الاستيلاء على بيانات البطاقات.

التسوق الإلكتروني ببطاقات دفع مسروقة

وعقب ذلك يقوم المتهم بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني على الإنترنت، طالبًا شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه وقيامه بإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه في إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة حال استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه و الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في شراء بضائع ومنتجات بنحو 250 ألف جنيه.

تحقيق 3 ملايين جنيه من تجارة العملة

كما جرى رصد قيام شخصين، أحدهما يعمل بإحدى الدول، مقيمبن بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، بالاتجار في العملة، من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الآخر بالعملة المصرية بالبريد المصري – وهو مايعرف بنظام «المقاصة».

ويقوم المتهم الآخر عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة،

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الآخر المتهم المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ نحو 3 ملايين جنيه مصرى.

ضبط شخص نصب على 200 مواطن

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الاجتماعية لرعاية الأيتام، له معلومات جنائية، كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بـــوك»، وبعــض القنـــوات الفضائية عــن قيـــام المؤسسة المشار إليها، بمنح قروض مقابل قيام الراغبين بدفع «مبلغ مالي» كرسوم استعلام يتم دفعها بداخل مقر المؤسسة، ثم يقوم المذكور بالاستيلاء على قيــمة تلك الـرسوم لنفسـه بزعم عدم توافر الشروط في العملاء المُتقدمين للحصول على القروض، فضــلًا عن عــدم حصــولــه على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفة لأحكام القانون.

تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر المؤسسة المشار إليها، تم ضبط «صور بطاقات رقم قومي للعديد من الأشخاص المتعاملين مع المؤسسة - كشوف مدون بها أسماء الأشخاص راغبي الحصول على القروض»، وبفحص المستندات تبين أن عدد عملاء الشركة تجاوز المائتي عميل قاموا بسداد رسوم استعلام للمؤسسة بلغت قيمتها مائة ألف جنيه.