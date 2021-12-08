ضبط شخص بالقاهرة بتهمة النصب على المواطنين.. استولى على 3 ملايين جنيه

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 6 مواطنين لتضررهم من تلقي أحد الأشخاص مبالغ مالية منهم، لتوظيفها واستثمارها في مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح، ثم استولى عليها لنفسه بالمخالفة للقانون.

نشاط إجرامي واسع النطاق

وأسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين ممارسة «موظف بإحدى شركات التأمين» سابقا، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، نشاطا إجراميا واسع النطاق، وتلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال استيراد قطع غيار السيارات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، والتزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح.

واستولى الموظف المذكور على مبالغ مالية من الشاكين بلغت «أكثر من 3 ملايين جنيه»، بالمخالفة للقانون، وأشارت التحريات إلى وجود مجنى عليهم آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد الأول، أملا فى الحصول على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

في السياق ذاته، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعامل أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، بأسعار تزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة، على أن يستبدلها من البنوك والشركات الصرافة، أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات استهدف وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه، وتبين أن إجمالي المبالغ المالية التي استبدلت خلال عامين ما يعادل 2.436.350 جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية.