حقيقة وفاة ابن مها أحمد ومجدي كامل.. الفنانة ردت بفيديو لأغنية

انتشرت عدة أخبار على مدار الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية بعنوان وفاة أحمد ابن مها أحمد ومجدي كامل، وبحث الجمهور عن حقيقة وفاة ابن مها أحمد ومجدي كامل.

حقيقة وفاة ابن مها أحمد ومجدي

وردت الفنانة مها أحمد على الإشاعات من خلال نشر «استوري» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي تقود سيارتها على نغمات أغنية «حبه جنة» للمطربة شيرين عبد الوهاب.

مها تتحدث عن نجلها

ودائماً ما تنشر تلك الأخبار على نجلها أحمد خاصة أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن جانبه قالت مها في تصريحات لـ«الوطن»: «ابني يمثل لي الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أعتبره رزقًا من الله، فهو أول ابن أنجبه، وأشعر أن الله ميزني به، وأستمر في شكر الله سبحانه وتعالى لأنه رزقني به، فهو بركة العائلة».

وأضافت، «لم يخلق الله سبحانه وتعالي أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء، استخدم الشفاط لإخراجه من رحمي أثناء عملية الوضع، ما أصابه بحالة نقص أكسجين واختناق، تسببت في تدمير 20% من خلايا المخ، فأثر ذلك عليه، وأفقده قدرته على الحركة والكلام».

أزمات واجهت مها أحمد

تعرضت الفنانة مها أحمد لعدد من الأزمات خلال الفترة الماضية، حين هاجمت الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، عبر بوست نشرته على صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك» كشفت من خلاله عن تخلي السقا وكرارة عنها عندما طلبت منهما عمل، لأنها كانت في فترة لا تعرض عليها أعمال وكانت تريد العمل.

وليس هذا فحسب، ولكن سبق وتعرضت الفنانة مها أحمد، لأزمات أخرى كان من بينها غرق منزلها بالمياه، وحينها نشرت فيديو لشقتها، وهي غارقة في المياه بالفعل وعلقت عليها قائلة «سترك يارب».

وقبل هذه الحادثة أيضا بأيام قليلة، كانت قد نشرت الفنانة مها أحمد عن أنها كادت تتعرض لحادث مروع على طريق الساحل الشمال حيث قالت «الحمدلله على كل شيء كنت هعمل حادثة فظيعة في طريق الساحل ورب العرش نجاني الحمدلله».