«الصحة» تعلن ضوابط وإجراءات الاحتفال بالكريسماس بسبب متحور أوميكرون

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، عن ضوابط وإجراءات إقامة احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، في ظل انتشار فيروس كوورنا وظهور متحور «أوميكرون»، في العديد من الدول، مشددا على الالتزام بالتدابير الوقائية تجنبا لانتقال العدوي بين المواطنين خلال الاحتفالات.

ضوابط احتفالات أعياد الميلاد

وأضاف المصدر في تصريحات لــ«الوطن»، أنه وفق ما أعلنته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، فإنّ التدابير والإجراءات الوقائية لاحتفالات رأس السنة وما يليها من احتفالات أعياد الميلاد «الكريسماس»، تتمثل في الآتي:

- ارتداء الكمامة بصورة دائمة مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الوقائية

- لابد من وجود تباعد بدني وجسدي بين الأشخاص في احتفالات أعياد الميلاد

- إقامة الحفلات في أماكن مفتوحة وذات تهوية جيدة مع الالتزام بكافة التدابير الوقائية

- يُمنع إقامة الاحتفالات داخل الأماكن المغلقة التي تزيد فيها فرص الإصابة وانتشار الفيروس

- إقامة الشعائر الدينية والاحتفالات الدينية وفق ضوابط وقائية واحترازية

إجراءات وقائية للوافدين لعدم انتشار الفيروس

وتابع المصدر في حديثه لــ«الوطن»، أنّ الاحتفالات برأس السنة والأعياد خلال الشهر المقبل ستتم وفق مجموعة من الضوابط الوقائية، بالإضافة إلى الضوابط التي سيتم اتخاذها بشأن المصريين القادمين من الخارج للاحتفال بأعياد الميلاد عبر التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا .

اللقاحات خير وسيلة للوقاية من كورونا

وأكد المصدر، أن خير وسيلة للوقاية من فيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عن المتحورات التي طرأت على الفيروس، هي تلقي اللقاحات التي تمثل حائط الصد الأول للتقليل من خطر المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بالفيروس.