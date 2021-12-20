مصدر لـ«الوطن»: زينة أصيبت بالتهاب في الشعب الهوائية وتستجيب للعلاج

تصدرت الفنانة «زينة»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، خاصةً بعدما كشفت لمتابعيها، عن تعرضها لدور برد شديد هي ووالدتها وأطفالها، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

زينة تكشف لمتابعيها تعرضها لدور برد شديد

ونشرت الفنانة زينة، فيديو لها من داخل منزلها، عبر خاصية «الاستوري» من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكان يبدو عليها الإرهاق والتعب الشديد، قائلة: «عمري ما جالي دور برد كده في حياتي، البيت كله تعبان دور برد غير طبيعي»، مشيرة إلى أنها أول مرة في حياتها تتعرض لهذا الدور الشديد، كما طالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لهم.

مصدر مقرب من زينة: أُصيبت بالتهاب في الشعب الهوائية

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع مصدر مقرب من الفنانة زينة، للاطمئنان على حالتها الصحية، وقال المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنها أُصيبت بالتهاب في الشعب الهوائية هي وأطفالها، مشيراً إلى أنها تتلقى العلاج حالياً، وسوف تتحسن خلال الأيام القادمة.

آخر أعمال الفنانة زينة

وكانت الفنانة زينة، شاركت في عمل درامي يحمل اسم «كله بالحب»، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم، بينهم «أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، هالة فاخر، يوسف عثمان»، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.

زينة تقتحم عالم المنصات الإلكترونية

وكانت الفنانة زينة تستعد لأولى بطولاتها المطليقة في عالم المنصات الإلكترونية، من خلال المشاركة في بطولة مسلسل قصير يحمل عنوان «420 دقيقة» ويشاركها بطولته الفنان رشدي الشامي، هو من إخراج هاني خليفة.