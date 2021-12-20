التأمين الصحي: خصصنا مليار جنيه لعلاج طلاب المدارس من سوء التغذية

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن المنظومة مسؤولة عن طلاب المدارس بالكامل، حيث بدأت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا والتقزم في 17 أكتوبر من العام الجاري، وجرى فحص 8 مليون و282 ألف طالب حتى 19 ديسمبر، من خلال 540 عيادة في 30 ألف مدرسة.

فحص 2.5 مليون طالب من فيروس سي

وأضاف «ضاحي» خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين همام مجاهد ومنة فاروق على فضائية EXTRA NEWS، أن الهيئة شاركت بمليار جنيه هذا العام لعلاج سوء التغذية لدى طلاب المدارس، مشيرًا إلى أن مبادرة مكافحة فيروس سي بدأت في شهر نوفمبر، وتستهدف فحص 2.5 مليون طالب بداية من المرحلة الإعدادية.

وتابع رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه يتم تحويل الطلاب الذين تثبت إصابتهم بأي مرض إلى العيادات المتخصصة لتلقي العلاج: «نفحص جميع الطلاب المتواجدين على أرض مصر سواء كانوا مصريين أو غير مصريين».

وضع خطة مستقبلية للطلاب

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي، أن الهدف من الكشف عن طلاب المدارس وضع خطة مستقبلية لملف الصحة في مصر والمساهمة في بناء صحي ومتكامل من الشباب المصري حديث السن: «لدينا قاعدة بيانات متوفرة للشعب المصري وبخاصة أن التأمين الصحي مسؤول عن تقديم الخدمة العلاجية لما يقرب من 54 مليون مواطن من الشعب المصري وجاري إضافة شرائح جديدة طبقا لتعليمات القيادة السياسية مثل العمالة غير المنتظمة وعمال البناء والعمال الزراعيين».